Adriana Volpe: Ogni Mattina rischia la chiusura per gli ascolti bassi? (Di mercoledì 5 agosto 2020) TV8 sta valutando la possibilità di chiusura di Ogni Mattina, gli ascolti del programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola non decollano. Il ritorno di Adriana Volpe in televisione rischia di trasformarsi in una chiusura anticipata: il suo programma Ogni Mattina, condotto con Alessio Viola su TV8, potrebbe essere cancellato per via dello share che non riesce a superare l'uno per cento. Nonostante TV8 abbia annunciato il ritorno di Ogni Mattina anche per il prossimo settembre, il destino della trasmissione condotta da Adriana Volpe è legato ad un filo sottilissimo, lo share. Il canale in chiaro di ... Leggi su movieplayer

zazoomblog : Adriana Volpe Ogni Mattina rischia di essere cancellato: il rumor - #Adriana #Volpe #Mattina #rischia - Pietro_Otto : Il critico d'arte ha perso la pazienza nel programma di Adriana Volpe...non capisco proprio perché si inviti ancora… - infoitcultura : Vittorio Sgarbi fuori di sé davanti ad Adriana Volpe: “Ma tu chi ca**o sei?” - infoitcultura : Adriana Volpe: “Ogni mattina” a rischio chiusura? - GiovanniBracone : RT @SerglocSergio: Non capirò mai perché continuano ad invitare questo psicopatico. Vittorio Sgarbi sbotta in diretta da Adriana Volpe a… -