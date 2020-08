Addio Sergio Zavoli, onore al cronista. Quando Berselli lo definiva giornalista al quadrato (Di mercoledì 5 agosto 2020) Scompare a 96 anni un uomo che ha fatto la storia della televisione. Da 'La notte della Repubblica' alle trasmissioni sul ciclismo, dai racconti sul Vietnam agli incontri con i grandi della terra. Ripubblichiamo il ritratto che Berselli ne fece in occasione della laurea honoris causa in giornalismo Leggi su espresso.repubblica

andreapurgatori : Addio a Sergio Zavoli, l'intellettuale della televisione - BrunoVespa : Addio a Sergio Zavoli,il più grande giornalista radiotelevisivo di sempre. Narratore eccelso con voce leggendaria.… - TeresaBellanova : Addio a Sergio #Zavoli grande giornalista e uomo di straordinario valore. Con la sua intelligenza e passione ha las… - alemariamichett : RT @BrunoVespa: Addio a Sergio Zavoli,il più grande giornalista radiotelevisivo di sempre. Narratore eccelso con voce leggendaria. Non ho p… - mario_palmisano : RT @ROBZIK: Addio a Sergio #Zavoli. A 96 anni muore un grande giornalista, una delle voci più belle del giornalismo radiotelevisivo italian… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Sergio

Sergio Zavoli è morto ieri sera a Roma all’età di 96 anni. Giornalista, politico e scrittore è sempre stato molto di più: per alcuni è il padre dell’inchiesta televisiva, per altri il maestro della tv ...Ripubblichiamo il ritratto che Berselli ne fece in occasione della laurea honoris causa in giornalismo È morto ieri sera a Roma Sergio Zavoli, maestro del giornalismo televisivo. Aveva 96 anni.