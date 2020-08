Addio a Sergio Zavoli, maestro della radio e televisione italiana (Di mercoledì 5 agosto 2020) Intellettuale, politico, uomo di cultura, Sergio Zavoli si è spento ieri sera a 96 anni. Da molti considerato il più grande giornalista d’Italia, ha raccontato i mutamenti del nostro Paese dal Dopoguerra in poi e lascia dietro di se un prezioso bagaglio storico in radio e televisione fatto di interviste, racconti sportivi e reportage indimenticabili. Il giornalista Sergio Zavoli nel 1988. (Getty Images) Dalla radio alla televisione alla politica Nato a Ravenna il 21 settembre del 1923, Sergio Zavoli cresce a Rimini e diventa uno dei migliori amici di Federico Fellini. Entrato in Rai nel 1947 come radiocronista, passa alla televisione grazie ad Enzo Biagi e negli ... Leggi su iodonna

andreapurgatori : Addio a Sergio Zavoli, l'intellettuale della televisione - BrunoVespa : Addio a Sergio Zavoli,il più grande giornalista radiotelevisivo di sempre. Narratore eccelso con voce leggendaria.… - TeresaBellanova : Addio a Sergio #Zavoli grande giornalista e uomo di straordinario valore. Con la sua intelligenza e passione ha las… - DiegaDi : RT @guidobodrato: @TNannicini AdDio a Sergio Zavoli, 'socialista di Dio', amico di Zaccagnini. Grande giornalista. Ricordo un incontro a Ce… - SeratEnrico : RT @BrunoVespa: Addio a Sergio Zavoli,il più grande giornalista radiotelevisivo di sempre. Narratore eccelso con voce leggendaria. Non ho p… -