Addio a Sergio Zavoli, il giornalista che rivoluzionò l’informazione televisiva. L’intervista per i suoi 90 anni (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ scomparso ieri sera a Roma all’età di 96 anni, Sergio Zavoli, giornalista televisivo e scrittore noto per programmi famosi come “La Notte della Repubblica”. Zavoli era nato a Ravenna il 21 settembre del 1923. Entrò alla Rai nel 1947 come giornalista radiofonico. E fin quasi dagli esordì della carriera realizzò con Cesare Zavattini un nuovo genere di documentari, detti all’italiana, basato su storie riprese nel loro stesso ambiente sonoro e non ricostruite in studio. Nel 1962 Zavoli creò la trasmissione televisiva “Processo alla tappa”, un programma sportivo incentrato sul Giro d’Italia. Già nella sua prima edizione, rivoluzionò il modo di trattare lo ... Leggi su tvzap.kataweb

