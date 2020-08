Addio a Sergio Zavoli, il giornalista aveva 96 anni (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA – E’ morto Sergio Zavoli. Il giornalista ‘maestro’ della televisione era nato a Ravenna il 21 settembre del 1923. Ex parlamentare, è stato presidente della Rai dal 1980 al 1986: entrò in Rai nel 1947 come giornalista radiofonico e poi fu anche direttore del Gr. Leggi su dire

