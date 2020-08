Addio a Sergio Zavoli: gigante del giornalismo, scrittore e politico (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si è spento a 96 anni Srgio Zavoli. Giornalista televisivo, è stato radiocronista, condirettore del telegiornale, direttore del Gr, presidente della Rai dal 1980 al 1986. Nato a Ravenna nel 1923, ... Leggi su tg.la7

È morto a Roma all'età di novantasei anni il grande giornalista e scrittore Sergio Zavoli. Nato a Ravenna nel settembre 1923, alla fine degli anni Quaranta (nel '47) avvia la sua attività di ...