Abbandonata in aeroporto a 9 mesi, dopo 26 anni Emilie cerca i genitori: l’appello è virale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Abbandonata in aeroporto a 9 mesi, dopo 26 anni Emilie cerca i genitori. Il 19 settembre del 1994 la piccola Emilie venne ritrovata da sola, in un passeggino, vicino una cabina telefonica dell’aeroporto di Parigi di Orly, in Francia. Aveva circa 9 mesi. Oggi ha 26 anni e un desiderio: saperne qualcosa in più delle sue origini, capire cosa è accaduto il giorno in cui è stata Abbandonata. Abbandonata in aeroporto quando aveva solo pochi mesi di vita, oggi una giovane donna sta lavorando per tentare di trovare i suoi genitori biologici. Emilie ha 26 ... Leggi su limemagazine.eu

PediatriaOggi : Francia, abbandonata in aeroporto a 9 mesi: cerca i genitori dopo 26 anni con un post su Fb - msn_italia : Francia, abbandonata in aeroporto a 9 mesi: cerca i genitori dopo 26 anni con un post su Facebook - infoitscienza : Abbandonata in aeroporto a 9 mesi, Emilie fa un appello per ritrovare i genitori 26 anni dopo - infoitscienza : Abbandonata in aeroporto a 9 mesi, dopo 26 anni Emilie cerca i genitori: l’appello è virale - valentinadigrav : RT @HuffPostItalia: Abbandonata in aeroporto a 9 mesi, Emilie fa un appello per ritrovare i genitori 26 anni dopo -