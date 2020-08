A Roma 9 nuovi contagi, 12 nel Lazio, e 1 decesso. Tre i casi di importazione (Di mercoledì 5 agosto 2020) il bollettino nel di oggi, mercoledì 5 agosto 2020 . Il Lazio registra 12 casi e un decesso. Di questi, 3 sono casi di importazione: un caso dal Kosovo, uno da Albania e uno da India. Questo il ... Leggi su leggo

virginiaraggi : ??BUS X ROMA, ARRIVANO 70 NUOVI BUS A partire da agosto arriveranno i primi 70 bus dei 328 acquistati da Roma Capit… - TizianaFerrario : Un Museo del fascismo a Roma?Davvero una pessima idea. Consiglierei il Comune e i 5s di occuparsi delle buche,dei… - ilfaroonline : #Italia_Viva nomina i nuovi coordinatori di zona della provincia di Roma - paolorm2012 : A Roma 9 nuovi contagi (12 nel Lazio) e 1 decesso. Tre i casi di importazione - Tiburnoofficial : Aggiornamento casi nei territori della Asl Roma 4 La Regione Lazio ha comunicato che oggi non ci sono nuovi -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nuovi

Negli ultimi sette giorni (28 luglio – 3 agosto), i mezzi AMA addetti al servizio hanno raccolto e avviato a trattamento circa 15.400 tonnellate di rifiuti indifferenziati: un dato in linea sia con la ...Roma, 5 ago. (Adnkronos) - Apre i battenti a Capri, in via Marina Grande 2, il primo store Dodecà, format Edlp del Gruppo Multicedi. Il punto vendita, il primo sull’isola con questa insegna, occupa un ...