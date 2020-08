A Castelnuovo Berardenga «Musical Night – Il Sogno del Teatro» con le stelle del musical italiano (Di mercoledì 5 agosto 2020) La manifestazione è abbinata a «Calici di stelle», che quest’anno si svolgerà nella sola giornata di sabato: al termine il sindaco Fabrizio Nepi consegnerà i Premi Calici di stelle alle stelle dello spettacolo Leggi su firenzepost

LA NAZIONE

Castelnuovo Berardenga riaccende le luci sul teatro e sul grande musical italiano, nel nome di un incontro virtuoso tra arte, turismo ed eccellenze del territorio, come l’enogastronomia, per tornare a ...Il Chianti Festival è anche cultura a misura di bambino. Mercoledì 5 agosto il Parco delle Casce, a Castellina in Chianti, sarà la cornice dello spettacolo Filastrock, Rime a ritmo di musica prodotto ...