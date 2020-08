70mila euro di debiti: pignorato stipendio al vicesindaco leghista (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il vicesindaco della città estense, si vede pignorare lo stipendio: il leghista Nicola Lodi, ha accumulato debiti per 70mila euro Nicola Lodi (Fonte foto: web)Non aveva alcun bene intestato, ma negli anni, aveva accumulato debiti per oltre 70.000 euro. Così, l’Agenzia delle Entrate, si è vista costretta a decurtare lo stipendio al vicesindaco di Ferrara, Nicola Lodi. Adesso, il leghista, si vedrà abbassare la dignitosa indennità di 3.227, 46 euro netti al mese, di 461 euro mensili, fino all’estinzione dei debiti presso i creditori. Ferrara: debiti per il ... Leggi su chenews

