4,6 milioni di download per Immuni, Pisano: "Finora ha contenuto 2 focolai" (Di mercoledì 5 agosto 2020) "Oggi i cittadini che hanno scaricato Immuni sono 4,6 milioni". Lo ha detto il ministro per l'Innovazione, Paola Pisano, a Agorà su Raitre. Finora, ha proseguito, l'App "ha contenuto due focolai, 63 persone sono risultate positive" e, poiche' avevano scaricato Immuni, individuandole "sono state inviate notifiche a piu' di 100 persone". "E' sempre giusto cercare di 'spingere' l'app dal punto di vista della comunicazione - ha aggiunto Pisano - continueremo a insistere con Salute che è proprietario dell'app. Nature ne parla come uno dei sistemi per evitare una seconda ondata di contagio, ed è quindi utile scaricarla". Poi un passaggio sugli investimenti in innovazione grazie ai soldi del Recovery fund: “Abbiamo la ... Leggi su agi

errantThinker : RT @Agenzia_Italia: 4,6 milioni di download per Immuni, Pisano: 'Finora ha contenuto 2 focolai' - Notiziedi_it : 4,6 milioni di download per Immuni, Pisano: “Finora ha contenuto 2 focolai” - SilviaTeresa14 : RT @Nellina38303549: Per i difensori di questo governo ... Come mai SOLO quattro milioni di download per l'app Immuni e SOLO poco più di 60… - Adriano48R : RT @Agenzia_Italia: 4,6 milioni di download per Immuni, Pisano: 'Finora ha contenuto 2 focolai' - arcangeloroc : RT @Agenzia_Italia: 4,6 milioni di download per Immuni, Pisano: 'Finora ha contenuto 2 focolai' -

Ultime Notizie dalla rete : milioni download 4,6 milioni di download per Immuni, Pisano: "Finora ha contenuto 2 focolai" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Immuni: Pisano, contenuti 2 focolai, notifiche a 100 persone

Oggi grazie all'app Immuni è stato possibile contenere "due focolai: 63 persone sono state trovate positive e avevano l'app istallata, questo ha permesso di inviare notifiche a più di 100 persone". Co ...

paola-pisano

4,6 milioni di download per Immuni, Pisano: "Finora ha contenuto 2 focolai" ...

Oggi grazie all'app Immuni è stato possibile contenere "due focolai: 63 persone sono state trovate positive e avevano l'app istallata, questo ha permesso di inviare notifiche a più di 100 persone". Co ...4,6 milioni di download per Immuni, Pisano: "Finora ha contenuto 2 focolai" ...