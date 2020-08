380 milioni di euro per un vaccino anti-Covid italiano nel decreto agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nella bozza del decreto agosto saranno stanziati fondi per la ricerca di un vaccino contro il coronavirus, oltre che per l’acquisto di anticorpi monoclonali. Lo scrive l’agenzia di stampa ANSA segnalando che dal fondo per le emergenze nazionali arriveranno 80 milioni nel 2020 e 300 nel 2021. La bozza del decreto agosto e i fondi per il vaccino, secondo l’Ansa che ne anticipa il contenuto, “prevede l’assegnazione fondo per le emergenze nazionali di altri 580 milioni per il 2020 e 300 per il 2021 di cui “80 milioni per l’anno 2020 e 300 milioni per l’anno 2021” per “la ricerca e sviluppo e l’acquisto di vaccini e ... Leggi su nextquotidiano

Keynesblog : RT @neXtquotidiano: 380 milioni di euro per un vaccino anti-Covid italiano nel decreto agosto - neXtquotidiano : 380 milioni di euro per un vaccino anti-Covid italiano nel decreto agosto - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2559 — Ascolti da domenica 26 luglio a sabato 1° agosto 2020: sale Greenleaf (1,4 m… - GpmNobe : @Rossonerosemper E si noi con 150 milioni coperti dai bond stiamo messi peggio di voi con 480 scoperti! Un po’ come… - bizcommunityit : Azimut, raccolta netta di risparmio gestito in giugno positiva per 380 milioni di euro #sgr -