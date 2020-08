“32 e rido”. Federica Pellegrini, un super compleanno ma festeggiato in anticipo: foto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Federica Pellegrini sarà ancora giudice a Italia’s Got Talent. Il seguitissimo talent show di Tv8 si prepara per la nuova edizione, che vedremo in onda all’inizio del 2021, e riparte dalla squadra vincente della passata stagione. Al tavolo della giuria dell’undicesima edizione di ITG ci saranno ancora Joe Bastianich, Frank Matano, Federica Pellegrini e la veterana Mara Maionchi. Per il quinto anno consecutivo, inoltre, la conduzione del programma è di nuovo affidata a Lodovica Comello. Il viaggio alla ricerca dei nuovi talenti è appena iniziato visto che i casting sono ancora aperti ma super Fede, così come Matano, ha già commentato su Instagram l’inizio di questa nuova avventura in tv: “Talenti di tutta Italia, stiamo tornando!”, ha ... Leggi su caffeinamagazine

