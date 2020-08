Zingaretti: "Pericoloso il taglio dei parlamentari senza legge elettorale" (Di martedì 4 agosto 2020) “Votare a favore del referendum sul taglio ai parlamentari senza una nuova legge elettorale” è Pericoloso. Quindi “rinnovo l’appello a tutti gli alleati a fare di tutto affinché, a partire dal testo condiviso dalla maggioranza, si arrivi entro il 20 settembre a un pronunciamento di almeno un ramo del Parlamento”. Così, in una nota, il segretario Pd Nicola Zingaretti dà voce all’insofferenza del suo partito per l’altra gamba dell’accordo con M5s che stenta a decollare, ovvero la legge elettorale, come segnalato ieri da HuffPost. “Le preoccupazioni espresse da molte personalità, in ultimo da Bartolomeo Sorge, sul pericolo di votare a favore del ... Leggi su huffingtonpost

PoliticaNewsNow : Referendum, Zingaretti: 'Pericoloso senza legge elettorale' - repubblica : Referendum, Zingaretti: 'Pericoloso senza legge elettorale, voto entro il 20 settembre' - ilmessaggeroit : Zingaretti sul taglio dei parlamentari: «#referendum? Pericoloso senza una nuova #legge elettorale - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: #Referendum sul #TaglioDeiParlamentari: #Zingaretti: 'Pericoloso senza #leggeelettorale, va votata entro il 20 settembre… - lucianoghelfi : #Referendum sul #TaglioDeiParlamentari: #Zingaretti: 'Pericoloso senza #leggeelettorale, va votata entro il 20 sett… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti Pericoloso Referendum, Zingaretti: "Pericoloso senza legge elettorale, voto entro il 20 settembre" la Repubblica Zingaretti: "Legge elettorale entro 20 settembre o referendum pericoloso"

"Le preoccupazioni espresse da molte personalità, in ultimo da Bartolomeo Sorge, sul pericolo di votare a favore del referendum sul taglio ai parlamentari senza una nuova legge elettorale, sono fondat ...

Referendum, Zingaretti: "Pericoloso senza legge elettorale, voto entro il 20 settembre"

Dopo la mezza apertura dell'ex capo politico pentastellato Luigi Di Maio, il Pd torna all'attacco sulla legge elettorale per sollecitare una sua approvazione almeno in un ramo del Parlamento entro il ...

"Le preoccupazioni espresse da molte personalità, in ultimo da Bartolomeo Sorge, sul pericolo di votare a favore del referendum sul taglio ai parlamentari senza una nuova legge elettorale, sono fondat ...Dopo la mezza apertura dell'ex capo politico pentastellato Luigi Di Maio, il Pd torna all'attacco sulla legge elettorale per sollecitare una sua approvazione almeno in un ramo del Parlamento entro il ...