Zingaretti in pressing sulla legge elettorale. Iv e Fi: “Non è una priorità” (Di martedì 4 agosto 2020) Zingaretti in pressing sulla legge elettorale: “Via libera entro il 20 settembre”. Ma non c’è l’accordo nella maggioranza. ROMA – Nicola Zingaretti in pressing sulla legge elettorale. A margine di un evento il segretario del Partito Democratico ha ribadito la necessità di approvare il provvedimento entro il 20 settembre. “Su questa posizione – ha affermato il leader del Nazareno riportato da La Repubblica – ci sono stati pronunciamenti importanti da parte del M5s, da ultimo il ministro Di Maio. Pronunciamenti che vanno tutti nel senso della volontà di rispettare gli accordi. Rinnovo dunque l’appello alla collaborazione, a tutti gli alleati ... Leggi su newsmondo

Pd sempre più in pressing sugli alleati di governo. I dossier sono due. Il primo riguarda il tema integrazione, e in particolare lo Ius culturae, ovvero il principio secondo cui i minori stranieri pos ...

È tutto partito da un post su Facebook dell'infermiere Paolo Baldini, 48 anni, indignato per il comportamento del senatore della Lega Matteo Salvini che si è rifiutato di indossare la mascherina in Se ...

