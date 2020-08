"Zero interesse per la salute degli italiani". Toninelli fuori controllo: insulto infamante a Matteo Salvini (Di martedì 4 agosto 2020) Se c'è di mezzo Matteo Salvini, per Il Fatto Quotidiano, c'è in mezzo sempre una "strategia". Insomma, c'è dietro sempre qualcosa di torbido. Puro stile-Travaglio. L'ultimo caso, le mascherine: prima l'invito a non usarle, poi una parziale retromarcia. E secondo il Fatto, Salvini "cambia la strategia perché i sondaggi sono in calo". Convinti loro, convinto anche Danilo Toninelli, che negli ultimi giorni non perde occasione per scagliarsi contro il leghista. Così l'ex ministro delle Infrastrutture si scatena su Twitter, rilanciando il titolo in questione del Fatto, e aggiungendoci di suo pugno quanto segue: "Abbiamo imparato a conoscere Salvini. Quando il sondaggio gli dice di togliersi la mascherina per acquistare consensi se la toglie, quando gli dice che deve ... Leggi su liberoquotidiano

suocerag : Nonostante il comparto grafico sia sempre stato di livello altissimo continuo ad avere meno di zero interesse per i… - helma_marisa : @Ronnie78191819 Quelli di dx nel post chi sono? ?????? boh zero interesse non fate paragoni ridicoli.?? - speroscherzi_ : @conipomodorini Non so, non le sto leggendo, ma fino ad oggi l'avevo letto solo un'altra volta in cui non so chi l'… - LauraPuppato : Sicurezza stradale, Zanoni: “Da Regione solo briciole per i comuni trevigiani” - claudiochiacch4 : @marattin Lo 0,1 % è un interesse quasi zero. -

Ultime Notizie dalla rete : Zero interesse Danilo Toninelli insulta ancora Matteo Salvini: "Zero interesse per la salute degli italiani" Liberoquotidiano.it Fase 3, Toninelli: Ssalvini rincorre voti, zero interesse per cittadini

Roma, 4 ago. (askanews) - "Abbiamo imparato a conoscere Salvini. Quando il sondaggio gli dice di togliersi la mascherina per acquistare consensi se la toglie, quando gli dice che deve mettersela allor ...

Non ci sono case per tutti, il Comune di Avellino compra appartamenti

E' quanto stabilito dalla manifestazione di interesse presentata dall'assessorato alle politiche ... restando fedeli all'idea del consumo di suolo zero, più volte espressa dall'amministrazione. Le ...

Roma, 4 ago. (askanews) - "Abbiamo imparato a conoscere Salvini. Quando il sondaggio gli dice di togliersi la mascherina per acquistare consensi se la toglie, quando gli dice che deve mettersela allor ...E' quanto stabilito dalla manifestazione di interesse presentata dall'assessorato alle politiche ... restando fedeli all'idea del consumo di suolo zero, più volte espressa dall'amministrazione. Le ...