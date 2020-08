Zazzaroni su Milik: “La Juventus non ha soldi, punta alle contropartite!” (Di martedì 4 agosto 2020) Zazzaroni, nel corso de “Il bello del calcio” ha parlato della situazione Milik-Juventus Ivan Zazzaroni, nel corso de “I bello del calcio” in onda su … L'articolo Zazzaroni su Milik: “La Juventus non ha soldi, punta alle contropartite!” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione 'Il bello del calcio': "La Juve ha mollato Zapata perchè non ha soldi, hanno ...

Napoli, Fedele: "Tre cessioni: in arrivo 150 milioni per ADL!". Zazzaroni commenta: "Ma quando mai"

Enrico Fedele, ex procuratore, ha parlato a Il Bello del Calcio delle trattative in uscita del club capitanato da Aurelio De Laurentiis. L'ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, ha ...

