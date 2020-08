Zapata Juventus, Zazzaroni: “Mollato solo perché non ci sono soldi” (Di martedì 4 agosto 2020) Zapata Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Duvan Zapata. Il centravanti colombiano dell’Atalanta ha lasciato tutti di stucco durante questa stagione, con gli orobici che però non intenderebbero fare sconti per lasciar andare il calciatore. A questo proposito si è espresso Ivan Zazzaroni: il giornalista del Corriere dello Sport spiega perché i bianconeri non hanno affondato il colpo esprimendosi anche sugli altri nomi caldi del mercato della Juve. Zapata Juventus, Zazzaroni: “Hanno chiesto cifre iperboliche” Ecco quanto affermato da Ivan Zazzaroni a Canale 21: “La Juve ha mollato Zapata perché non ha soldi, hanno chiesto cifre iperboliche. Leggi ... Leggi su juvedipendenza

