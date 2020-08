YouTube Music si arricchisce di alcune novità (Di martedì 4 agosto 2020) Il team di YouTube Music ha annunciato alcune novità introdotte in questo popolare servizio. Ecco tutti i dettagli L'articolo YouTube Music si arricchisce di alcune novità proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

tedpanski : RT @AndreaMarano11: @gelindo18 @fabcet @Marco_antifa @danmatt65 In più c'è la versione di 'padrone mio'eseguita da Daniele Sepe https://t.c… - ConteFere : RT @AndreaMarano11: @gelindo18 @fabcet @Marco_antifa @danmatt65 In più c'è la versione di 'padrone mio'eseguita da Daniele Sepe https://t.c… - ughasileboo : Solo che intendete con mv b-side?? E che me sta a significare dynamite mtv video music awards??? Also prepariamoci… - FondiMusic : Il Fondi Music Festival ricorda il grande #LouisArmstrong, nato il #4agosto 1901, e vi propone la celeberrima 'What… - AndreaMarano11 : @gelindo18 @fabcet @Marco_antifa @danmatt65 In più c'è la versione di 'padrone mio'eseguita da Daniele Sepe… -

Ultime Notizie dalla rete : YouTube Music YouTube Music si avvicina ancora a Play Musica: due nuove funzioni HDblog Anche Snapchat copia TikTok, sperimenta video con musica

uno strumento per l'editing di filmati brevi con musica per Instagram. Reels, lanciato inizialmente in Brasile, nelle scorse settimane è approdato in Francia, Germania e India. YouTube, invece, sta ...

“Con l’abito intonato”, su YouTube il nuovo videoclip del cantautore punk-rock / grunge casertano Augusto Zarrillo

In un’estate caratterizzata da inevitabili restrizioni ed anomalie e che tutti si augurano possa segnare definitivamente l’era post Covid-19, si avverte sempre più l’esigenza di normalità e di bellezz ...

uno strumento per l'editing di filmati brevi con musica per Instagram. Reels, lanciato inizialmente in Brasile, nelle scorse settimane è approdato in Francia, Germania e India. YouTube, invece, sta ...In un’estate caratterizzata da inevitabili restrizioni ed anomalie e che tutti si augurano possa segnare definitivamente l’era post Covid-19, si avverte sempre più l’esigenza di normalità e di bellezz ...