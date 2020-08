Yamaha FJR1300AE è la nuova moto della Polizia (Di martedì 4 agosto 2020) Yamaha non è nuova a realizzare motocicli per le forze di Polizia di tutti i Paesi del Mondo : la Casa di Iwata lo fa infatti dal 1987. L o sviluppo del prodotto è accompagnato da una serie di test ... Leggi su corrieredellosport

Continua la collaborazione fra Yamaha Motor e la Polizia di Stato: dopo la fornitura delle moto d’acqua e delle motoslitte per i reparti speciali, ecco anche la consegna di una flotta di 90 FJR1300AE.... “Yamaha for Police” la Polizia di Stato svolgerà il proprio lavoro sulla “Sport Tourer Yamaha”. Si tratta di una flotta di 90 FJR1300AE dal propulsore a quattro cilindri in linea da 1.298 cc, che ...