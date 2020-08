Xiaomi non si ferma, da domani in crowdfunding la Mijia Sports ECG T-Shirt (Di martedì 4 agosto 2020) L’universo di Xiaomi comprende tanti prodotti, dai più convenzionali ai più stravaganti, domani entrerà a farne parte la Mijia Sports ECG T-Shirt. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

defavione : @itsrigel io ho xiaomi da tipo tre mesi e mi trovo molto bene tbh, non ho ancora avuto nessun problema - itsrigel : Raga Come sono i telefono xiaomi? ?? ne ho appena preso uno a pochissimo e sembra cento volte meglio di molti che co… - leclerckkonenn7 : @iamattia Personalmente non la uso molto, anche perché la mia gcam che ho installato sul telefono non riesce a farl… - mspiccia : @agosh13 @VodafoneIT @spippo_ @LillasimLisa @_TechID_ @Peterliuk @Xiaomi @MiuiBlog @Xiaomi_Italia @xiaomiItalia… - RomoloVisconti1 : RT @xiaomiItalia: Quest'anno Xiaomi compie 1??0?? anni? ?? Negli ultimi 10 anni ci siamo dedicati alla missione di #InnovazionePerTutti. Qu… -