Xbox perde un veterano che ha lavorato su retrocompatibilità, xCloud e molto altro (Di martedì 4 agosto 2020) Il team Xbox ha perso uno dei suoi più illustri veterani. William Stillwell, che è entrato in Microsoft nel 2000, ha annunciato di essersi dimesso per assumere un nuovo ruolo altrove."Mi mancheranno tutte le persone fantastiche con cui ho avuto l'onore di lavorare nel corso degli anni, ma sono entusiasta di iniziare il prossimo capitolo della mia carriera. Restate sintonizzati...", ha scritto su Twitter l'ex Xbox.Stillwell non ha condiviso ulteriori dettagli sul suo prossimo lavoro e non sappiamo se rimarrà nel settore dei videogiochi.Leggi altro... Leggi su eurogamer

infoitscienza : Game Pass, il servizio Microsoft perde la dicitura Xbox? - SpazioGames - alisander91 : Rebranding: Xbox Game Pass perde la 'Xbox' dal nome Insomma, microsoft si prepara al lancio dei nuovi servizi Xbox… -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox perde Game Pass, il servizio Microsoft perde la dicitura Xbox? Spaziogames.it Xbox Game Pass: Devil May Cry 5 e altri giochi lasceranno il servizio fra poco 59

Xbox Game Pass perde tre giochi di un certo rilievo dal proprio catalogo a metà agosto 2020, tra i quali troviamo Devil May Cry 5 e Kingdom Come: Deliverance. NOTIZIA di Giorgio Melani — 02/08 ...

Xbox Series X avrà il pulsante 'Share'? Xbox One si aggiorna e sembra confermarlo

Alcuni insider di Xbox hanno notato una nuova funzionalità aggiunta all'interno di uno degli ultimi aggiornamenti alpha su Xbox One: all'interno delle opzioni di "Cattura e Codividi" si troverebbe un ...

Xbox Game Pass perde tre giochi di un certo rilievo dal proprio catalogo a metà agosto 2020, tra i quali troviamo Devil May Cry 5 e Kingdom Come: Deliverance. NOTIZIA di Giorgio Melani — 02/08 ...Alcuni insider di Xbox hanno notato una nuova funzionalità aggiunta all'interno di uno degli ultimi aggiornamenti alpha su Xbox One: all'interno delle opzioni di "Cattura e Codividi" si troverebbe un ...