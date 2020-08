Wta Palermo 2020, le azzurre fanno tre su tre: Paolini supera Kasatkina (Di martedì 4 agosto 2020) Jasmine Paolini completa la storica giornata azzurra in quel di Palermo, dove è in corso un Wta International. La toscana si impone su Daria Kasatkina per 5-7 6-4 6-4 in oltre tre ore di battaglia: un match archiviato solamente dopo la mezzanotte, andando a completare il tris italiano dopo i successi di Sara Errani contro Cirstea e di Elisabetta Cocciaretto contro Polona Hercog. Paolini al secondo turno è attesa dalla vincente di Mertens-Sasnovich, mentre quest’oggi è in programma l’esordio di Camila Giorgi contro Rebecca Peterson per cercare un en plein che avrebbe ben pochi precedenti nella recente storia del tennis italiano al femminile. Ecco i risultati di lunedì 3 agosto: Paolini b. Kasatkina 5-7 6-4 6-4 Siegemund b. Begu 6-3 6-4 (WC) ... Leggi su sportface

