Wenger sulla Champions: “Occhio all’Atalanta. PSG e City favorite per la vittoria” (Di martedì 4 agosto 2020) Arsine Wenger parla della Champions League: “Per me PSG e Manchester City hanno maggiore potenziale. Credo che i parigini siano meno forti di 3-4 anni fa, ma all’epoca la concorrenza era più forte. La qualità è però sempre alta e loro sono tra i migliori in Europa. Perché finora non ha vinto? Il Real ha dovuto aspettare 12 anni, poi ha vinto 4 volte . Quando giochi contro l’Atalanta o l’Atletico Madrid, tutto può succedere. Sono imprevedibili”. L'articolo Wenger sulla Champions: “Occhio all’Atalanta. PSG e City favorite per la vittoria” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

