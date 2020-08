Wanda Nara non va in vacanza, ha in casa una piscina da campioni (FOTO) (Di martedì 4 agosto 2020) Wanda Nara e Mauro Icardi hanno trovato la soluzione per trascorrere l’estate in tranquillità Wanda Nara è Wanda Nara e non si smentisce mai, la sua casa ha davvero di tutto, non le manca nulla, nemmeno la piscina mega, dove le sue piccole potranno imparare a galleggiare e i grandi potranno dedicarsi a bellissime nuotate per rilassarsi e mantenersi in forma. A lei ed al marito Mauro Icardi andare in vacanza non serve proprio, perché a loro non manca nulla. Villa extra lusso,prato, piscina e chi più ne ha più ne metta. Almeno per adesso la coppia di lusso si trova a Parigi, non sappiamo se successivamente decideranno di andare altrove, ma in questo periodo, sembrano aver deciso di ... Leggi su kontrokultura

