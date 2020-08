Vuoi una Nikon Z5? Nikon rivaluta l’usato e offre un bonus di 100 dollari (in USA) (Di martedì 4 agosto 2020) Nikon ha annunciato un’offerta di permuta molto aggressiva per i fotografi interessati alla nuova fotocamera Z5 full-frame senza specchio entry-level di Nikon, per il momento dedicata ai soli clienti americani (ma da rumors Nikon dovrebbe essere disponibile a breve anche per noi). Da oggi a un mese dalla data di uscita della Z5, il 27 agosto 2020, i clienti potranno permutare qualsiasi fotocamera funzionante di qualsiasi marca e risparmiare 100 dollari (per quanto riguarda la nostra valuta mi aspetto un pari valore in euro) sulla Z5, oltre al valore di permuta della loro fotocamera. Questo accordo è disponibile anche retroattivamente, garantendo che coloro che hanno già preordinato tramite Nikon direttamente o ... Leggi su fotografareindigitale

FBiasin : Arriva in prestito, ha un ingaggio spropositato, si fa male, scompare, ha zero speranze di essere riscattato. Poi… - 4vocuddle : RT @amarsiancora: comunque wow leggo gli adulti che scrivono “l’amicizia tra uomo e donna non esiste ad una certa vuoi solo trombare” raga… - gaetanot : @Oriana_Mati Quello delle donne invece è simile si contratti del software. Se vuoi andare avanti hai solo una scelta. Premere ACCETTA ?????? - pinkadrfloyd : @pioggiadoro @mipetucu @GMougos @VxArc @CMP_4U @bidelloporco @amateurfetishx @nonsolopioggia Vuoi una mano tesoro - tedyourbubugirl : RT @amarsiancora: comunque wow leggo gli adulti che scrivono “l’amicizia tra uomo e donna non esiste ad una certa vuoi solo trombare” raga… -

Ultime Notizie dalla rete : Vuoi una Vuoi un panettone? Adotta un pistacchio! Linkiesta.it Vespa "asfalta" Speranza "Come si contagiano?"

L'imbarazzante braccio di ferro tra il ministro dei trasporti Paola De Micheli e il ministro della salute Roberto Speranza sulla gestione dei posti all'interno dei treni tiene banco e non potrebbe ess ...

Vaccino fatto in casa, usa e getta

Volete una ricetta per farvi il vaccino contro Covid-19? Se avete un minimo di consuetudine con semplici sostanze chimiche, pipette e strumentini di comune uso di laboratorio biomedico, più qualche ...

L'imbarazzante braccio di ferro tra il ministro dei trasporti Paola De Micheli e il ministro della salute Roberto Speranza sulla gestione dei posti all'interno dei treni tiene banco e non potrebbe ess ...Volete una ricetta per farvi il vaccino contro Covid-19? Se avete un minimo di consuetudine con semplici sostanze chimiche, pipette e strumentini di comune uso di laboratorio biomedico, più qualche ...