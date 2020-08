Voucher banda larga, via libera Ue alla proposta dell’Italia: fino a 500 euro per le famiglie a basso reddito (Di martedì 4 agosto 2020) fino a 500 euro a famiglia per l’acquisto di servizi internet e strumenti per navigare, pc o tablet. Sarà questo, a regime, il risultato del via libera della Commissione europea al piano da 200 milioni di euro proposto dal governo italiano per aiutare i nuclei a basso reddito a connettersi alla rete veloce. Il regime di Voucher, approvato con alcuni paletti per garantire che sia compatibile con la normativa sugli aiuti di Stato, rientra nel pacchetto previsto dal Comitato banda ultra larga presieduto dalla ministra per l’Innovazione, Paola Pisano. Le risorse – in totale 1,3 miliardi, perché ci saranno Voucher anche per scuole e pmi ... Leggi su ilfattoquotidiano

