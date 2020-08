Virus, America Latina: 5 milioni i casi (Di martedì 4 agosto 2020) ANSA, - MONTEVIDEO, 4 AGO - L'America Latina e i Caraibi hanno superato la soglia di 5 milioni di casi di Covid-19, secondo le cifre ufficiali. La pandemia ha causato oltre 202.000 vittime nella ... Leggi su corrieredellosport

marco_gervasoni : In California le mascherine sono obbligatorie anche all’aperto da maggio eppure è lo stato ora con il maggior numer… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, in America Latina oltre 5 milioni i contagi - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in America Latina oltre 5 milioni i contagi - filotesa : RT @GianluigiFuturo: Buongiorno La follia sembra non avere mai fine, un virus che si è diffuso in tutto il mondo, ma c'è chi cerca di negar… - putaSD4 : RT @GianluigiFuturo: Buongiorno La follia sembra non avere mai fine, un virus che si è diffuso in tutto il mondo, ma c'è chi cerca di negar… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus America Virus, America Latina: 5 milioni i casi - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, a Nizza e in altre città francesi mascherine obbligatorie anche all'aperto

Roma, 3 agosto 2020 - Continua a galoppare la pandemia di Coronavirus nel mondo. Sono oltre 18 milioni i contagi da coronavirus registrati ufficialmente in tutto il mondo, di cui oltre la metà negli S ...

Scoppia la guerra dei social Gli Usa: Gates non compri TikTok

Sta per scattare la guerra dei social. TikTok e Facebook adesso sembrano al fronte e rischiano di essere troppo potenti. Tutti assicurano di creare migliaia di posti di lavoro anche col virus. Tutti s ...

Roma, 3 agosto 2020 - Continua a galoppare la pandemia di Coronavirus nel mondo. Sono oltre 18 milioni i contagi da coronavirus registrati ufficialmente in tutto il mondo, di cui oltre la metà negli S ...Sta per scattare la guerra dei social. TikTok e Facebook adesso sembrano al fronte e rischiano di essere troppo potenti. Tutti assicurano di creare migliaia di posti di lavoro anche col virus. Tutti s ...