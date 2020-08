Virus, America Latina: 5 milioni i casi (Di martedì 4 agosto 2020) MONTEVIDEO, 4 AGO - L'America Latina e i Caraibi hanno superato la soglia di 5 milioni di casi di Covid-19, secondo le cifre ufficiali. La pandemia ha causato oltre 202.000 vittime nella regione, dove ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Gli effetti del Coronavirus, non è di certo un segreto e anzi ne abbiamo parecchio parlato in questi mesi, sono stati devastanti per l’economia del nostro Paese, il settore auto è stato uno dei più co ...

Coronavirus: in America Latina superati 5 milioni di contagi, oltre 202.000 morti

MONTEVIDEO – L’America Latina e i Caraibi hanno superato la soglia di 5 milioni di casi di Covid-19, secondo le cifre ufficiali. La pandemia ha causato oltre 202.000 vittime nella regione, dove il ...

