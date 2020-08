Violentissima esplosione a Beirut, migliaia di feriti e corpi senza vita rinvenuti nel porto: “come una bomba atomica” [VIDEO SHOCK] (Di martedì 4 agosto 2020) Esplosioni a Beirut con decine di feriti. Fonti della sicurezza hanno riferito che nelle due esplosioni verificatesi al porto di Beirut sono rimaste ferite decine di persone. Ma il bilancio potrebbe essere decisamente più disastroso. Un’apocalisse, dicono in molti. Sebbene non vi sia alcun dato certo sul numero di feriti provocati da un’esplosione nel porto di Beirut, il ministero della Salute libanese parla di un “gran numero di feriti”. Il ministro della Salute, Hamad Hassan, ha predisposto l’accoglienza di tutti i feriti negli ospedali a spese del dicastero. Finora sono poco chiari i contorni di quanto e’ accaduto. Sembra che l’esplosione sia ... Leggi su meteoweb.eu

Martedì pomeriggio c’è stata un’enorme esplosione a Beirut, capitale del Libano. Al momento non si conoscono le cause dell’esplosione e le notizie a riguardo sono ancora poche e confuse, ma molte pers ...Esplosione violentissima Beirut, in Libano: colonna di fumo altissima, non si conoscono l’entità dei danni o il numero di vittime Una violenta esplosione a Beirut, in Libano, pochi minuti fa a Bayt a ...