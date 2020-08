Violenta esplosione nel porto di Beirut, ci sono feriti (Di martedì 4 agosto 2020) Forte esplosione nel centro di Beirut, con una colonna di fumo che si è alzata sopra la città. La gente è scesa in strada, dove per terra ci sono vetri in frantumi. Lo ha constatato l’ANSA sul posto.Sarebbero due le esplosioni a Beirut, nella zona del porto. Lo riferisce il Daily Star. Decine di persone sono rimaste ferite nelle esplosioni che hanno scosso l’aerea portuale della capitale libanese Beirut. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un incidente in un magazzino. L’onda della potente deflagrazione ha investito un’estesa area della città, distruggendo diversi edifici.The explosion from another angle... #Lebanonpic.twitter.com/Rl8kU2Xo5t— Abir Ghattas (@AbirGhattas) August 4, ... Leggi su huffingtonpost

Un periodo di “raffreddamento globale” può infatti seguire un’esplosione vulcanica e può durare da uno a cinque anni, a seconda del periodo e della scala dell’eruzione. Il violento ...

La terribile esplosione di gas ha distrutto un’intera fila di case nella provincia di Yanggang, ma il governo non fornirà alcun tipo di risarcimento per il modo in cui l’incendio ha avuto luogo 9 ...

