Vinci: violenze a 90enne. Indagato il badante. Che teneva lontani anche i parenti (Di martedì 4 agosto 2020) Il pm aveva chiesto l'arresto, ma il gip ha optato per la semplice misura del divieto di avvicinamento. Le indagini sono partite da una lettera anonima. Secondo quanto emerge, il personale dell'Asl che effettua l'assistenza domiciliare avrebbe dovuto accedere in casa per le cure ma non è mai riuscito a farlo Leggi su firenzepost

