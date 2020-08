Vinci i biglietti per entrare gratis a Cinecittà World con Il Corriere della Città: ecco come (Di martedì 4 agosto 2020) Questa settimana vogliamo premiare i nostri lettori con una doppia estrazione: invece che due biglietti, mettiamo in palio 4 ingressi per il parco Cinecittà World. Premieremo quindi due lettori, ognuno dei quali riceverà 2 ticket. Vuoi essere tu a entrare gratis? ecco come fare per vincere i due biglietti: ogni settimana Il Corriere della Città mette in palio l’entrata al parco divertimenti Cinecittà World di Castel Romano, dove potrai vivere tutta la magia del cinema e il divertimento delle numerose attrazioni, semplicemente seguendo le nostre istruzioni. Questa settimana partecipare è molto semplice. Vogliamo conoscere sempre più da vicino i nostri lettori e le loro ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : #Vinci i biglietti per entrare gratis a #CinecittàWorld con Il Corriere della Città: ecco come - EnSaRiTo : ?????? vinci 3 biglietti al CIRCO Andò ... - wakeupourminds : raga ma dove li trovate gli amici che vi regalano i biglietti per i concerti?? i miei è già assai se mi regalano un… - hfarmeducation : ??Vuoi vincere i biglietti per il #festival di musica contemporanea più atteso dell'estate? ?? Partecipa al contest… - MuseoLeonardoFi : Per la riapertura del museo offerta -20% per chi compra online i nostri biglietti sul nostro sito. Vi aspettiamo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Vinci biglietti Vinci i biglietti per entrare gratis a Cinecittà World con Il Corriere della Città: ecco come Il Corriere della Città La Grande Guerra raccontata in ’1917’ vincitore di tre Oscar

Nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del Covid-19, si potranno acquistare i biglietti anche online su webtic.it (sito o app), le sedute saranno numerate e sarà obbligatorio ...

Treno e trekking: l’accoppiata vincente della Lombardia

Si chiama infatti “Train&Trek” la nuova proposta, con biglietti speciali e sconti per raggiungere su rotaia itinerari di trekking e cammini lenti. L’iniziativa comprende un biglietto speciale per ...

Nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del Covid-19, si potranno acquistare i biglietti anche online su webtic.it (sito o app), le sedute saranno numerate e sarà obbligatorio ...Si chiama infatti “Train&Trek” la nuova proposta, con biglietti speciali e sconti per raggiungere su rotaia itinerari di trekking e cammini lenti. L’iniziativa comprende un biglietto speciale per ...