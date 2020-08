Vincenzo Trione, eccellenza made in Naples, è stato nominato nuovo presidente della Scuola dei Beni e delle Attività Culturali destinato a diventare un’eccellenza nel mondo (Di martedì 4 agosto 2020) “La Scuola nasce con la missione di formare e valorizzare le tante professionalità per la tutela e gestione del patrimonio culturale nazionale”. Vincenzo Trione, dal curriculum infinito per avere solo 48 anni, è professore ordinario di Arte e media e di Storia dell’arte contemporanea presso l’Università IULM di Milano, dove è Preside della Facoltà di Arti e turismo e coordinatore del Dottorato di ricerca in Visual and Media Studies. È stato Commissario della XIV edizione della Quadriennale di Roma (2003) e Direttore generale di Valencia 09-Confines. Pasajes de las artes contemporaneas (2009). È stato curatore del Padiglione Italia della 56^ Biennale di Venezia ... Leggi su ilfattoquotidiano

