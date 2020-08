Vincenzo Spadafora, il ministro dello Sport che tiene ferme decine di sport: perché? (Di martedì 4 agosto 2020) Lo sport italiano guarda avanti perché ha voglia di ripartire a tutti i livelli, ma le incognite sono tante. Troppe. E fanno paura al calcio professionistico (è ufficiale, i prossimo campionato di serie A inizierà il 19 settembre) come all'attività di base, quella che tante volte il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha detto di voler tutelare (mentre lavora alla riforma dello sport che suscita riflessioni anche nello stesso M5S). E non ha mai tutelato veramente. I paletti posti dagli esperti del Comitato tecnico-scientifico - già protagonisti di un lungo braccio di ferro col mondo del pallone - restano però insormontabili per chi spera in un progressivo ... Leggi su liberoquotidiano

ZenatiDavide : Sport, il M5S boccia la riforma: “Troppo potere a Malagò”. E Spadafora minaccia l’addio: ROMA. Nessuno, nel Movimen… - SwimmerShopit : Testo Unico Riforma Sport, rinviata la riunione per il decreto attuativo, Vincenzo Spadafora in bilico… - ZenatiDavide : Riforma dello sport, i 5 Stelle bocciano Spadafora: La legge sullo sport non piace ai 5 Stelle. Ma soprattutto al d… - Nuotomania : DA - sportface2016 : Vincenzo #Spadafora e il discorso per la fine del campionato di #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Spadafora Sport, il direttivo del M5s blocca la riforma Spadafora Rai News Serie A, Spadafora: “Pensammo anche di fermarci. L’anno prossimo si deve riprendere in sicurezza”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha ripercorso in una nota ufficiale il clima di grande incertezza che si respirava intorno alla ripresa del campionato di Serie A nei mesi dell’emergenza C ...

Di Battista torna ad agitare il governo. I direttivi 5 Stelle sulla graticola

Acque sempre più agitate nel Movimento 5 Stelle. A fare scalpore ieri è stata la lettera contro il ministro Vincenzo Spadafora. Fonti qualificate spiegano come la riforma dello Sport, finita nel mirin ...

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha ripercorso in una nota ufficiale il clima di grande incertezza che si respirava intorno alla ripresa del campionato di Serie A nei mesi dell’emergenza C ...Acque sempre più agitate nel Movimento 5 Stelle. A fare scalpore ieri è stata la lettera contro il ministro Vincenzo Spadafora. Fonti qualificate spiegano come la riforma dello Sport, finita nel mirin ...