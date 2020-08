VIDEO Maradona, il messaggio contro il Coronavirus: “Dopo il gol, viene l’abbraccio” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il messaggio d'amore di Diego Armando Maradona.Nonostante l'emergenza Coronavirus si sia normalizzata e sia stata controllata con attenzione in moltissimi paesi, ci sono ancora alcune nazioni che stanno combattendo una dura battaglia per cercare di limitare il numero dei contagi e salvare quante più vite possibili.Tra questi vi è l'Argentina, che negli ultimi quattordici giorni ha visto una clamorosa impennata nel numero dei casi di COVID-19: si parla di quasi 76.000 nuovi casi, con un assurdo picco di 6.377 contagiati raggiunti nella giornata del 30 luglio.Per cercare di sostenere il suo popolo in uno dei momenti più difficile della storia recente, Diego Armando Maradona ha lanciato recentemente una nuova campagna di sensibilizzazione con lo ... Leggi su mediagol

Maradona e Totti, Roberto Baggio e Carlos Tevez, e tante altre storie di campo e di campioni. Mentre il cinema si chiede cosa farà da grande e quale sarà il futuro della sala cinematografica nell'epoc ...

