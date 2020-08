Video dell’esplosione a Beirut ed aggiornamenti: almeno 30 morti, migliaia di feriti tra cui due militari italiani (Di martedì 4 agosto 2020) Una violenta esplosione occorsa al porto di Beirut è stata avvertita in tutta la città: adesso una coltre di fumo intensa copre la visuale. Panico nella capitale del Libano, Beirut, in seguito ad una violenta esplosione che ha stralciato la serenità della città. Secondo le prime informazioni giunte la deflagrazione è avvenuta nel porto cittadino, … L'articolo Video dell’esplosione a Beirut ed aggiornamenti: almeno 30 morti, migliaia di feriti tra cui due militari italiani NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

ilpost : Per il momento non si conoscono ancora le cause dell'esplosione, ma circolano decine di video molto impressionanti:… - SkyTG24 : Questo video che ha catturato il momento dell'esplosione a #Beirut ne mostra l'impressionante forza d'urto Tutti gl… - repubblica : #Beirut, ecco le immagini dell'enorme esplosione: l'onda d'urto travolge i palazzi - FraSem72 : RT @DavidRo59411925: #Beirut #Libano Ancora un filmato nel momento dell'esplosione. Lion Udler via Telegram - serena_scorzoni : RT @RicCavalier: Uno dei video più impressionanti dell'esplosione avvenuta poco fa a #Beirut. Ancora da capire le cause. #BeirutExplosion h… -

Ultime Notizie dalla rete : Video dell’esplosione L’idea di Trump, vietare TikTok: «Pechino usa il social per spiarci» Corriere della Sera