VIDEO | Conte, Toti e Bucci tagliano il nastro del nuovo ponte di Genova (Di martedì 4 agosto 2020) GENOVA – Genova ha di nuovo il suo ponte. Alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, assieme al sindaco Marco Bucci e al governatore Giovanni Toti, ha tagliato il nastro tricolore del nuovo viadotto autostrade sul Polcevera, Genova San Giorgio, dopo la benedizione del nuovo arcivescovo Marco Tasca. Mattarella è arrivato sul viadotto pochi minuti dopo che la pioggia battente si era arrestata e un doppio arcobaleno aveva fatto la sua comparsa sulla Valpolcevera. Il capo dello Stato è stato accolto da Bucci e Toti, che gli hanno donato una mascherina con la bandiera di Genova. Poi l’Inno di Mameli, la lettura dei nomi delle 43 vittime, il silenzio, che hanno anticipato i discorsi ufficiali, la sirena di cantiere e le acrobazie delle frecce tricolori.IL NUOVO PONTE È PRONTO 720 GIORNO DOPO CROLLO MORANDI Leggi su dire

