Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2020 ore 15:30 (Di martedì 4 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2020 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 STRADA CHIUSA PER LAVORI TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI E PIU AVANTI TRA TOR CERVARA E SETTECAMINI IN USCITA DALLA CAPITALE CON DEVIAZIONI IN COMPLANARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO CHIUSURE AL TRAFFICO CON DEVIAZIONI IN COMPLANARE TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA SI RALLENTA SULLA STATALE PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE D’ORO IN DIREZIONE EUR PERCORRENDO VIA DELLA SOLFARATA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DELLE MONACHELLE E VIA LAURENTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA, INFINE SULLA STATALE FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO A RIGNANO ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - AndrwTw : @MastriTina Tu vivi a Roma? Perchè dalla tua risposta un pò semplice mi sembra che non ti sia ben chiara la situazione viabilità - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2020 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #04-08-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24