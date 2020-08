Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2020 ore 09:45 (Di martedì 4 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2020 ORE 09:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE, ORA SPOSTATO IN CORSIA DI EMERGENZA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA. INCIDENTE ATTIVO INVECE ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, CI SONO CODE DALLA CASILINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PER LAVORI, CHIUSA LA CARREGIATA CENTRALE IN INGRESSO A Roma TRA PONTE DI NONA E TOGLIATTI, PER EFFETTO NEL TRATTO TROVIAMO CODE IN COMPLANARE SEMPRE PER LAVORI CHIUSO IL TRATTO URBANO ANCHE VERSO IL RACCORDO SIA DALLA TANGENZIALE EST A FIORENTINI, QUI CHIUSA ANCHE L’ENTRATE DI PORTONACCIO; CHE TRA TORCERVARA E IL RACCORDO IN CARREGGIATA CENTRALE, TRAFFICO MARCIANTE SULLA COMPLANARE PROSEGUENDO ... Leggi su romadailynews

viabilitasdp : ?? AGGIORNAMENTO #TRAFFICO LAVORI A24 ore 10:00 2 km di coda, in diminuzione, tra Ponte di Nona e lo svincolo per vi… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2020 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2020 ore 08:15: VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2020 ORE 07… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24