Verratti: «Conosciamo il valore dell’Atalanta, sarà una sfida dura» (Di martedì 4 agosto 2020) Marco Verratti, centrocampista del Psg, commenta l’Atalanta, grande avversaria dei francesi ai quarti di Champions Mancano ormai pochi giorni e la Champions League prenderà il via con la final eight. Davanti all’Atalanta ci sarà il Psg, che Marco Verratti, centrocampista del club parigino, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport. CONDIZIONE – «Non siamo ancora al 100 per cento ed è normale dopo un lungo periodo di inattività. Ma abbiamo ancora un po’ di tempo per migliorare forma e meccanismi di gioco. Certo, chi ha potuto riprendere il campionato ha un piccolo vantaggio, ma è importante concentrarci e arrivare con la testa libera per giocarci questa opportunità facendo una grande partita. Conosciamo il valore dell’Atalanta come quello di ... Leggi su calcionews24

Il nuovo attaccante del Napoli ha pubblicato una foto sul famoso social network un cui lo stesso è all'interno di un Van e la didascalia dice: "Ho visto lacrime trasformarsi in sorrisi. Il calciatore ...

De Laurentiis: "Osimhen, vissuti giorni d'inferno. Volevo Immobile e Verratti. Milik sembra una sfinge"

Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport. Tanti gli argomenti trattati. "Osimhen? È stata una grandissima intuizione di Giuntoli ed è l’attaccante con le ...

