Verratti: “Conosciamo il valore dell’Atalanta. Messi all’Inter? Sembrano voci di mercato” (Di martedì 4 agosto 2020) Marco Verratti, stella del PSG, ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Queste le dichiarazioni del centrocampista parigini: “Non siamo ancora al 100%, sarà dura dopo un lungo stop. Conosciamo tutti il valore dell’Atalanta, che ha dimostrato di poter stare tra le grandi, con un bel gioco collettivo e un forte spirito di squadra. L’assenza di Ilicic può pesare come quelle di Messi al Barcellona o di Ronaldo alla Juventus. Ma l’Atalanta ha continuato a vincere anche senza di lui, grazie al lavoro di Gasperini. Spero nel recupero di Mbappé perché la differenza si sente se mancano giocatori come lui o Neymar. Kylian sta lavorando sodo per tornare, ma serve prudenza e non gli va messa pressione. Ha solo 21 anni e non può mettere a repentaglio la carriera per una partita, o ... Leggi su alfredopedulla

