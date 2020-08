Venezia, scritta razzista davanti ai cancelli: l’azienda risponde con striscioni che inneggiano all’accoglienza (Di martedì 4 agosto 2020) La scritta razzista, tracciata a caratteri cubitali sull’asfalto, è apparsa poche ore fa davanti ai cancelli di una azienda del Veneziano nota per la sua impronta multiculturale: «Niggers go home», «Ne**i andate a casa», si leggeva sulla strada prima che la scritta venisse cancellata. L’azienda in questione si chiama Pixartprinting, ha sede a Quarto d’Altino, è attiva nel mercato della tipografia e, nota il Corriere del Veneto, impiega 900 persone da ogni parte del mondo. In azienda dipendenti da 29 Paesi Come ha sottolineato il Ceo Paolo Roatta, in azienda ci sono dipendenti di 29 nazionalità diverse: spagnoli, portoghesi, serbi, ghanesi, indiani, tunisini. Il 30% della forza lavoro in Pixartprinting è ... Leggi su open.online

