Venezia, la marea ha toccato i 104cm: mai così ad agosto dal ’95 [FOTO] (Di martedì 4 agosto 2020) A Venezia la marea ha toccato, la scorsa notte, i 104 cm. Un valore in mare eccezionale, vista la stagione, e considerato un record pari-merito con il 28 agosto 1995. Il 2 agosto dello scorso anno il livello si era “fermato” a 98 cm. Ieri sera, come da previsione, la perturbazione che ha investito l’area lagunare ha fatto registrare valori importanti per la marea a Venezia: 94cm a Punta Salute e 104cm in mare alle dighe, dove il livello è rimasto attorno a 100cm per piu’ di un’ora. Il valore di Punta Salute è il quarto dal 1872 registrato nel mese di agosto, gli altri valori sono stati 100 cm il 28 agosto 1995, 98 cm il 10 l’8 agosto 2002 e 96 cm ... Leggi su meteoweb.eu

VENEZIA - Il veloce passaggio del fronte di perturbazione che sta causando piogge forti nel Nord si potrebbe ripercuotere sulla Laguna di Venezia, portando in nottata valori sostenuti anomali per la s ...

