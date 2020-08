Veneto, i big dirottati sulla Lega Il piano per contenere il superZaia (Di martedì 4 agosto 2020) C'è una via di mezzo tra il "va tutto bene" che ufficialmente viene ripetuto in casa Lega e l'imminente scissione che alcuni giornali paventano tra Matteo Salvini e Luca Zaia. Il segretario del Carroccio e il presidente uscente del Veneto si sono sentiti ripetutamente nei giorni scorsi, anche... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

C'è una via di mezzo tra il "va tutto bene" che ufficialmente viene ripetuto in casa Lega e l'imminente scissione che alcuni giornali paventano tra Matteo Salvini e Luca Zaia. Il segretario del Carroc ...

Il convincimento nella Lega è che Fitto in Puglia non riesca a vincere. «E’ uomo di preferenza ma non di consenso», il ragionamento di un ‘big’. Ma poi c’è Zaia in Veneto che punta al trionfo e ha ...

