Vendita TikTok, Cina accusa Usa di 'intimidazione' (Di martedì 4 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 04 AGO - La Cina ha accusato gli Stati Uniti di "totale intimidazione" dopo che il presidente Donald Trump ha fatto pressioni per la Vendita dell'app cinese TikTok ad un'azienda Usa. "E' ...

Altro che app da teenager. La posta in gioco, nell’affare TikTok, è così alta da catapultare l’applicazione al centro della lite multidimensionale tra Washington e Pechino. Nelle ultime ore entrambe l ...Colpo di scena: TikTok negli USA per il momento non verrà messa al bando. Il governo americano ha assegnato a Microsoft 45 giorni per concludere un accordo con Byte Dance per l’acquisto della popolari ...