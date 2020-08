Varenna, indiani e americani scelgono Villa Monastero per il fatidico ''sì'' (Di martedì 4 agosto 2020) Varenna, Lecco,, 4 agosto 2020 " Ripresa da coronavirus sold out o quasi a Villa Monastero di Varenna . A causa della pandemia la casa-museo di Varena ha subito un tracollo con il 70% in meno dei ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Varenna indiani Varenna, indiani e americani scelgono Villa Monastero per il fatidico ''sì'' IL GIORNO Varenna, indiani e americani scelgono Villa Monastero per il fatidico ''sì''

Varenna (Lecco), 4 agosto 2020 – Ripresa da coronavirus sold out o quasi a Villa Monastero di Varenna. A causa della pandemia la casa-museo di Varena ha subito un tracollo con il 70% in meno dei visit ...

Villa Monastero: nuove e molteplici prospettive per la stagione 2020/21

VARENNA – Come tutte le strutture museali, anche Villa Monastero ha risentito del periodo di chiusura forzata e delle limitazioni sugli spostamenti degli stranieri (mediamente il 70% dei visitatori) e ...

Varenna (Lecco), 4 agosto 2020 – Ripresa da coronavirus sold out o quasi a Villa Monastero di Varenna. A causa della pandemia la casa-museo di Varena ha subito un tracollo con il 70% in meno dei visit ...VARENNA – Come tutte le strutture museali, anche Villa Monastero ha risentito del periodo di chiusura forzata e delle limitazioni sugli spostamenti degli stranieri (mediamente il 70% dei visitatori) e ...