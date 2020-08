Vaccini, il presidente della Società italiana di pediatria: “1 genitore su 3 ha inviato la vaccinazione dei figli per il Covid” (Di martedì 4 agosto 2020) C’è anche un calo delle vaccinazioni tra gli ‘effetti collaterali’ della pandemia. “Un genitore su tre ha rinviato la seduta vaccinale dei figli. Un problema serio, anche perché l’Italia era appena uscita da un periodo difficile a causa delle scarse coperture. Avevamo appena ottenuto risultati positivi grazie alla legge Lorenzin sull’obbligo per l’accesso scolastico. Ora servirà lavorare, a tutti i livelli, organizzativo e informativo, per recuperare”. Il presidente della Società italiana di pediatria (Sip), Alberto Villani, invita tutti ‘a rimboccarsi le maniche’ per ripartire anche sulle vaccinazioni e garantire ai genitori un’organizzazione ... Leggi su meteoweb.eu

MarioU_Mondelli : RT @VeroDeRomanis: Ha ragione Presidente. Non è 1 lockdown. Il lockdown va assolutamente evitato. Come? Con + medici, + tamponi, + test, +… - marpion1 : LEGGETE BENE! Introducono nuovi articoli del codice PENALE per chi istiga o rifiuta #VACCINI e trattamenti sanitari… - ggrignaschi : RT @GerardoDAmico: Libertà non è contagiare il prossimo. Vale per il Covid19, vale per chi rifiuta i vaccini. Grazie Presidente - RobertoBonfatt1 : Big Pharma nell’orbita di Bill Gates che già ha lucrato sui 10 vaccini obbligatori in età scolastica grazie al Decr… - RenatoZipoli : RT @GerardoDAmico: Libertà non è contagiare il prossimo. Vale per il Covid19, vale per chi rifiuta i vaccini. Grazie Presidente -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini presidente Vaccini, il presidente della Società italiana di pediatria: “1 genitore su 3 ha inviato la vaccinaz ... Meteo Web Coronavirus, l'ex presidente dei virologi europei: "Creato in laboratorio? Non è un'eresia: due innesti sospetti"

Ora, lo dice anche un virologo. Si parla del coronavirus e delle sue origini. A parlare, intervistato da La Stampa, è Giorgio Palù, 71 anni, professore emerito all'Università di Padova ed ex president ...

Zingaretti “Al via la sperimentazione del vaccino covid ‘made in Italy’: coinvolgerà anche Piacenza”

Zingaretti, in una nota diffusa nei giorni scorsi, ha spiegato l’iter della sperimentazione del vaccino, dopo i primi test positivi sui topi. “Sarà somministrato a 45 volontari sani, di massimo 55 ann ...

Ora, lo dice anche un virologo. Si parla del coronavirus e delle sue origini. A parlare, intervistato da La Stampa, è Giorgio Palù, 71 anni, professore emerito all'Università di Padova ed ex president ...Zingaretti, in una nota diffusa nei giorni scorsi, ha spiegato l’iter della sperimentazione del vaccino, dopo i primi test positivi sui topi. “Sarà somministrato a 45 volontari sani, di massimo 55 ann ...