USA Breaking news del 4 agosto 2020 (Di martedì 4 agosto 2020) Oggi, 4 agosto, ci giungono nuove notizie dagli USA. Last news del 4 agosto Procura di Manhattan indaga Trump per frode bancaria La procura sta indagando sul Presiedente e sulla sua organizzazione per una possibile frode bancaria e assicurativa. Trump potrebbe infatti aver gonfiato il valore delle sue proprietà al fine di ottenere prestiti maggiori. … Leggi su periodicodaily

valentinadigrav : RT @danieledann1: ?? #USA: Migliaia di persone sono state evacuate dalle loro case a causa di un enorme #incendio a est di #LosAngeles. @Eme… - paolopicone70 : Usa: l'uragano Isaias si è abbattuto sulla Carolina del Nord a 140 km orari. E' stato di emergenza per Florida e Ca… - RobRe62 : RT @danieledann1: ?? #USA: Migliaia di persone sono state evacuate dalle loro case a causa di un enorme #incendio a est di #LosAngeles. @Eme… - FrancescaTGI : RT @danieledann1: ?? #USA: Migliaia di persone sono state evacuate dalle loro case a causa di un enorme #incendio a est di #LosAngeles. @Eme… - SilvanoSalviato : RT @danieledann1: ?? #USA: Migliaia di persone sono state evacuate dalle loro case a causa di un enorme #incendio a est di #LosAngeles. @Eme… -

Ultime Notizie dalla rete : USA Breaking USA Breaking news del 3 agosto 2020 Zazoom Blog Usa: l'uragano Isaias si è abbattuto sulla Carolina del Nord a 140 km orari. E' stato di emergenza per Florida e Carolina

(PRIMAPRESS) - USA - L’uragano Isaias sta investendo la Carolina del Nord con venti fino a 140 chilometri orari. E’ stato classificato dal Centro nazionale uragani (Nhc) come fenomeno di categoria 1.

IN USA NUOVO ROMANZO DEL VAMPIRO, ‘TWILIGHT’ CON VERSIONE DI EDWARD

I fan di ‘Twilight’ aspettano da dieci anni questo momento. Esce in Usa (e il 24 settembre in Italia con Fazi Editore) ‘Midnight Sun, lo spin-off della saga di Twilight, a cui la scrittrice Stephenie ...

(PRIMAPRESS) - USA - L’uragano Isaias sta investendo la Carolina del Nord con venti fino a 140 chilometri orari. E’ stato classificato dal Centro nazionale uragani (Nhc) come fenomeno di categoria 1.I fan di ‘Twilight’ aspettano da dieci anni questo momento. Esce in Usa (e il 24 settembre in Italia con Fazi Editore) ‘Midnight Sun, lo spin-off della saga di Twilight, a cui la scrittrice Stephenie ...