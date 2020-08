Usa, agenti ammanettano una donna in spiaggia perché indossa un perizoma: “Ma non sono nuda”. Il video del fermo fa il giro del mondo (Di martedì 4 agosto 2020) Fermata perché indossa un perizoma in spiaggia. È quanto successo all’acrobata statunitense Sam Panda, diventata famosa qualche anno fa per essersi rotta il collo durante un’esibizione a Bali. Sam si trovava al mare in California a Myrtle Beach, quando due agenti l’hanno ammanettata. La donna viene fermata per alcuni minuti, 20 secondo il video pubblicato dalla stessa acrobata sui social, prima di essere rilasciata. Secondo quanto spiegato dalla polizia, il fermo sarebbe avvenuto perché è vietato apparire nudi in spiaggia, spiegano, ma l’acrobata, accompagnata da due persone, un uomo e una donna, risponde di “non essere nuda”. All’ennesimo sollecito di spiegazioni gli ... Leggi su ilfattoquotidiano

Negazionisti e scatentati contro chi vorrebbe evitare la diffusione dei contagi: la polizia della città australiana di Melbourne, assediata dal coronavirus, ha lanciato l'allarme per la "pericolosa" p ...

Una microbiologa spagnola ha condotto un esperimento per vedere quantità e tipologia degli agenti patogeni che si depositano sul tessuto delle mascherine a seconda delle modalità in cui vengono utiliz ...

